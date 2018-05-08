ФОТО: Парфенчиков предложил жителям Карелии самим убирать кладбища

Глава Карелии Артур Парфенчиков выслушал жалобу в Интернете на превращенное в болото кладбище в Сортавале и предложил авторам сетевых претензий самим заняться уборкой захоронений.

Жители города Сортавала сообщают о том, что на местном кладбище произошло подтопление земель. Территория захоронения, по словам очевидцев, превратилась в болото. Об этом информирует паблик "Подслушано в Сортавала" в соцсети "Вконтакте".

"Не так давно я потеряла папу. Всего лишь в феврале. Когда я приехала на кладбище, ощутила нереальный ужас и злость. Мой отец лежит банально в болоте.. Он этого не заслужил, как, в принципе, и любой человек. Почему это никак не контролируется?",- возмутилась автор поста.

"К могилам не подойти без болотников по шею",- сообщила местная жительница.

Свои претензии автор поста адресовала власти, которая обязана, по ее мнению, следить за состоянием захоронений.

В комментариях к посту появился ответ Артура Парфенчикова. Губернатор предложил местным жителям не сидеть в Интернете, а отправиться на кладбище и самостоятельно устранить проблему.

"Я действительно двадцать лет назад в такой же ситуации взял лопату и за два дня отвёл воду от могилы своей мамы. Это первое, что должен сделать любой нормальный человек. И у меня в тот момент даже мысли не было бежать и разбираться с кем-то. Была только одна цель -быстрее отвести воду от могилы самого дорогого на свете человека",- написал Парфенчиков.

"Посмотрите на себя со стороны. Вы можете часами сидеть в разных "беседках", "подслушано" и изливать друг другу негодования по поводу грязи вокруг собственного дома, а теперь вот по ситуации на кладбище. А, может, первое, что нужно сделать,- это собраться и убрать мусор или прокопать водоотводную канаву от могил, где лежат ваши близкие?!Сколько нужно времени десятку здоровых мужиков, чтобы это сделать? А потом уже разбираться с властью?",- возмутился глава Карелии в своем ответе на пост жительницы Сортавалы.

Парфенчиков пообещал 15 мая посетить город и заехать на кладбище, чтобы оценить ситуацию на месте.