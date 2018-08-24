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Новости. Общество
09:40, 24 Августа 2018

ФОТО: Парни, заклеившие афишами Бутусова опоры моста в Петрозаводске, заявили, что сделали это "для себя"

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Известный петрозаводский эколог Михаил Гусаков рассказал, как поймал нескольких парней за незаконной расклейкой рекламы на опорах железнодорожного моста.

Инцидент произошел в четверг. Как Михаил Гусаков сообщил на своей странице в "ВКонтакте", он ехал на велосипеде на Старую Кукковку и "встретил ребят, которые клеили огромные афиши - анонсы концертов Бутусова и еще каких-то незнакомых странных личностей".

"Бумажные афиши, формата А0 - клеили клеем на опорах жд-моста. Все вокруг было заклеено этими афишами. А до этого там были афиши цирка и концерта "выпьем за любовь". Езжу там постоянно, очень мне мозолили глаза((. Конечно, это незаконная расклейка рекламы. Какая-то адм. статья", - написал он (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

По словам Михаила, он остановил ребят, сказал, что они нарушают закон, и вызвал полицию.

"Спросил (ребят, - "Столица на Онего") - вы знаете, что такая расклейка - нарушение закона? Кто вам платит за это? Они стали лепить дурака, сказали что для себя клеят, и об ответственности не знают. Но мне нужно было срочно ехать, я опаздывал, ждать не стал, - отметил он. - Полиция взяла мой телефон, сказала - подъедем. Наверное приехали, но парней, конечно, там уже не было. Мне никто не перезвонил".

Михаил Гусаков также рассказал, что взял у молодых людей телефон заказчика и сфотографировал их. 

"Реклама на всех столбах очень надоела, хочется, чтобы ее не было. Хочется вразумить людей, которые так делают. Исполнители - ладно, их жаль молодые парни молодые - лет 18. Я сказал что лично к ним не имею претензий, но то, что они делают - зло и загрязняет внешний вид города, и что можно заработать денег другим способом, - написал Михаил Гусаков. - Но есть ведь заказчики (организаторы концертов), которые прекрасно знают что делают".

Напомним, мэрия Петрозаводска регулярно проводит рейды, во время которых город очищают от незаконной рекламы. 

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