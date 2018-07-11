ФОТО: Пенсионер задохнулся на пожаре в поселке Карелии

В поселке Идель Сегежского района на пожаре в жилом доме погиб 59-летний мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь с 10 на 11 июля, в 23.36, в одном из деревянных домов в поселке Идель Сегежского района произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружено тело 59-летнего мужчины – хозяина квартиры.

Наиболее вероятными причинами возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным причиной смерти потерпевшего является отравление продуктами горения.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.