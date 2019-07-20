09:29, 20 Июля 2019
ФОТО: Пенсионерка пострадала в результате жесткого столкновения иномарок на улице Правды
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В Петрозаводске накануне вечером на улице Правды столкнулись Mazda и Chevrolet Lacetti klan.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне вечером, в 18:47 в Петрозаводске на улице Правды водитель автомобиля Mazda СХ-5 при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Lacetti klan, которая двигалась по главной дороге.
В результате происшествия пострадала 58-летняя пассажирка Chevrolet. На месте происшествия работали медики БСМП.
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