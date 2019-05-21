ФОТО: Петрозаводчанин привез сына в школу на переднем сиденье и получил штраф

В ГИБДД Петрозаводска рассказали, почему оштрафовали мужчину, который привез ребенка-первоклассника в школу на переднем сиденье и доказывал, что сын большой.

Сегодня утром, 21 мая, у лицея №40 автоинспекторы контролировали соблюдение правил дорожного движения водителями. Особое внимание уделялось правилам перевозки несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД одного водителя привлекли к административной ответственности: в автомобиле нарушителя первоклассник перевозился на переднем сиденье автомобиля, без использования детского удерживающего устройства. Водитель объяснил, что ребенок уже большой, школьник, может ездить без кресла.

Автоинспекторы разъяснили водителю, что перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье автомобиля допускается только при использовании детского удерживающего устройства.