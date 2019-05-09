15:15, 09 Мая 2019
ФОТО и ВИДЕО: Почти 45 тысяч жителей Карелии приняли участие в акции "Бессмертный полк"
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"Бессмертный полк" прошел по улицам Петрозаводска и других городов республики.
Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с сыном и 18, 5 тысячами петрозаводчан почтили память своих родных.
− На фотографии – мой дед, Антон Осипович Парфенчиков. До того, как пропал без вести, он воевал в партизанских отрядах, в диверсионных группах. От сослуживцев мы слышали о его подвигах. К сожалению, мы не знаем, где его могила, − рассказал руководитель региона.
Всего, по данным правительства Карелии, более 45 тысяч жителей республики приняли участие в шествии.
Смотрите, как это было в наших фото- и видеорепортажах.
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