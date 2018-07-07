ФОТО: Под Петрозаводском Мутсубиши врезался в опору уличного освещения

По теме
Загрузка...
ДТП с участием легкового автомобиля Митсубиши (Mitsubishi Lancer) произошло ночью на четвертом километре Суоярвского шоссе, на Объездной дороге, сообщает ДТП ПТЗ.
Автомобиль в темное время суток в условиях дождя наехал на препятствие в районе отворотки к ТЭЦ.
По одной из версий, на мокром асфальте водитель не справился с управлением, легковой автомобиль занесло, после чего он выехал за пределы дорожного полотна и врезался левым задним крылом в опору уличного освещения.
Транспортное средство получило механические повреждения, пострадавших нет.
Фото с места аварии опубликовало ДТП ПТЗ.
По теме
Выбор читателей
05.07.2018, 16:53
30.06.2018, 18:22
30.06.2018, 17:33
30.06.2018, 13:18
02.07.2018, 14:33
02.07.2018, 19:10
Аналитика
06.07.2018 14:44
Капитал
На форуме "Диалог бизнеса и власти" о реальных проблемах поговорили вскользь.
06.07.2018 13:47
06.07.2018 12:58
02.07.2018 11:29
02.07.2018 11:27
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
01.07.2018 15:35
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии