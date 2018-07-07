ФОТО: Под Петрозаводском Мутсубиши врезался в опору уличного освещения

ДТП с участием легкового автомобиля Митсубиши (Mitsubishi Lancer) произошло ночью на четвертом километре Суоярвского шоссе, на Объездной дороге, сообщает ДТП ПТЗ.

Автомобиль в темное время суток в условиях дождя наехал на препятствие в районе отворотки к ТЭЦ.

По одной из версий, на мокром асфальте водитель не справился с управлением, легковой автомобиль занесло, после чего он выехал за пределы дорожного полотна и врезался левым задним крылом в опору уличного освещения.

Транспортное средство получило механические повреждения, пострадавших нет.

Фото с места аварии опубликовало ДТП ПТЗ.