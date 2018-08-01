ФОТО: Похудевшая Маша Малиновская смутила фанатов снимком топлес

Фанаты Маши Малиновской, увидев свежее фото телеведущей, решили, что она переборщила с похудением.

Как пишет Lady, Маша Малиновская, вняв критике поклонников (Малиновская стала героиней одного из недавних выпусков шоу "Секрет на миллион", и зрители заметили, что она поправилась), стала активно худеть.

Теперь ее фанаты опасаются, что телеведущая перестаралась. Поводом для этого послужил свежий снимок в личном миклоблоге 37-летней Маши, на котором она позирует топлес, прикрываясь длинными волосами.

"12 лет, еще в девушку надо превратиться", "Маш, ну сколько тебе лет", "Мария, прекращайте худеть, вам худеть больше некуда, одни косточки", "Неужели реально так похудеть? Вы же килограммов 48 весите, наверное", — пишут в комментариях пользователи Сети.

Однако нашлись и те, кто пришел в восторг от силы воли Малиновской и оставил ей множество комплиментов.