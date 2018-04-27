10:44, 27 Апреля 2018
ФОТО: Появились кадры с места ДТП на улице Зайцева, где тяжело был травмирован мотоциклист
По теме
Загрузка...
Сегодня утром 79-летний водитель "жигулей" не уступил дорогу мотоциклисту и произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
На сайте "ДТП Петрозаводска Карелии" появились фото с места ДТП на улице Зайцева.
Сегодня утром, 27 апреля в 7.32, на ул.Зайцева столкнулись автомобиль "ВАЗ-2105" и мотоцикл Honda.
При выезде со второстепенной дороги 79-летний водитель "жигулей" не предоставил мотоциклу преимущество в движении и совершил ДТП.
В ДТП серьезные травмы получил 27-летний водитель мотоцикла. Пострадавший был госпитализирован.
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
22.04.2018, 13:55
26.04.2018, 14:37
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
Аналитика
26.04.2018 11:23
Обществоведение
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
24.04.2018 13:27
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
Чтиво
Сегодня 11:12
Личное мнение
Как-то всё больше и больше различаются языки говорения региональных и федеральных средств массовой информации.
25.04.2018 09:55
23.04.2018 10:18
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии