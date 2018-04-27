ФОТО: Появились кадры с места ДТП на улице Зайцева, где тяжело был травмирован мотоциклист

Сегодня утром 79-летний водитель "жигулей" не уступил дорогу мотоциклисту и произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На сайте "ДТП Петрозаводска Карелии" появились фото с места ДТП на улице Зайцева.

Сегодня утром, 27 апреля в 7.32, на ул.Зайцева столкнулись автомобиль "ВАЗ-2105" и мотоцикл Honda.

При выезде со второстепенной дороги 79-летний водитель "жигулей" не предоставил мотоциклу преимущество в движении и совершил ДТП.

В ДТП серьезные травмы получил 27-летний водитель мотоцикла. Пострадавший был госпитализирован.