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Новости. Происшествия
10:44, 27 Апреля 2018

ФОТО: Появились кадры с места ДТП на улице Зайцева, где тяжело был травмирован мотоциклист

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Сегодня утром 79-летний водитель "жигулей" не уступил дорогу мотоциклисту и произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На сайте "ДТП Петрозаводска Карелии" появились фото с места ДТП на улице Зайцева.

Сегодня утром, 27 апреля в 7.32, на ул.Зайцева столкнулись автомобиль "ВАЗ-2105" и мотоцикл Honda.

При выезде со второстепенной дороги 79-летний водитель "жигулей" не предоставил мотоциклу преимущество в движении и совершил ДТП.

В ДТП серьезные травмы получил 27-летний водитель мотоцикла. Пострадавший был госпитализирован.

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Комментарии

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User
2018-04-27 11:36:48
Какова была скорость мотоциклиста?
Горожанин
2018-04-27 11:35:27
Молодой прав не имеет соответствующей категории, и ехал далеко не 60, судя по повреждениям.
кир
2018-04-27 11:21:32
Старый сам пожил на этом свете и молодого хочет забрать на тот свет.
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