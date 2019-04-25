18:13, 25 Апреля 2019
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
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Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Пудожском районе, пострадали пять человек, среди которых и 15-летний подросток, сообщил в ГИБДД Карелии.
Ранее сообщалось, что сегодня утром, 25 апреля в 10.15, на 445 км ФАД А-119 "Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 "Кола", в Пудожском районе, автомобиль Lada Granta въехал в трактор, который чистил дорогу.
В результате столкновения пострадали пять человек - три женщины, мужчина и 15-летний юноша.
По приказу Парфенчикова пострадавших доставили на вертолете в Республиканскую больницу в Петрозаводск.
На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места страшного ДТП.
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