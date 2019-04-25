ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек

Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Пудожском районе, пострадали пять человек, среди которых и 15-летний подросток, сообщил в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 25 апреля в 10.15, на 445 км ФАД А-119 "Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 "Кола", в Пудожском районе, автомобиль Lada Granta въехал в трактор, который чистил дорогу.

В результате столкновения пострадали пять человек - три женщины, мужчина и 15-летний юноша.

По приказу Парфенчикова пострадавших доставили на вертолете в Республиканскую больницу в Петрозаводск.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места страшного ДТП.