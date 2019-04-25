Парфенчиков поручил доставить на вертолете в Петрозаводск пострадавших в ДТП с трактором

Глава Карелии в соцсети сообщил, что среди пострадавших есть ребенок.

Напомним, ДТП произошло 25 апреля в 10.19 на 445 км ФАД А-119 "Вологда-Медвежьегорск-автодорога Р-21 "Кола".

Ранее сообщалось, что был травмирован один человек.

По новой информации МЧС, пострадавших – пятеро.

По словам Парфенчикова, у троих пострадавших тяжелые травмы. В их числе 15-летний подросток.

"Поручил принять все меры для оказания экстренной помощи. Вертолет санавиации вылетел для транспортировки пострадавших в Республиканскую больницу им. Баранова", - написал глава Карелии "ВКонтакте".