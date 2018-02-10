ФОТО: Полпред президента на Северо-Западе возложил цветы к мемориалу в Петрозаводске

Александр Беглов, полномочный представитель президента по СЗФО, находится с рабочим визитом в Петрозаводске, сообщила пресс-служба администрации города. Посещение Карелии Александр Беглов начал с возложения цветов к мемориалам «Могила неизвестного солдата» и «Аллея Памяти и Славы». Гостя сопровождает глава города Ирина Мирошник.

В церемонии возложения цветов приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, представители республиканской власти, общественники и ветераны. Среди них – ветеран Великой Отечественной войны Григорий Яковлевич Танасейчук.

Сегодня он празднует день рождения. Ветерану исполнилось 93 года. Ирина Мирошник поздравила Григория Яковлевича с днем рождения и пожелала крепкого здоровья.

Рабочий визит в Карелию полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе продолжается. Сегодня в Петрозаводске Александр Беглов встретится с представителями власти, кадетами, молодежью, ветеранами и общественниками.