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Новости. Политика
11:50, 10 Февраля 2018

ФОТО: Полпред президента на Северо-Западе возложил цветы к мемориалу в Петрозаводске

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Александр Беглов, полномочный представитель президента по СЗФО, находится с рабочим визитом в Петрозаводске, сообщила пресс-служба администрации города. Посещение Карелии Александр Беглов начал с возложения цветов к мемориалам «Могила неизвестного солдата» и «Аллея Памяти и Славы». Гостя сопровождает глава города Ирина Мирошник.

В церемонии возложения цветов приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, представители республиканской власти, общественники и ветераны. Среди них – ветеран Великой Отечественной войны Григорий Яковлевич Танасейчук.

Сегодня он празднует день рождения. Ветерану исполнилось 93 года. Ирина Мирошник поздравила Григория Яковлевича с днем рождения и пожелала крепкого здоровья.

Рабочий визит в Карелию полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе продолжается. Сегодня в Петрозаводске Александр Беглов встретится с представителями власти, кадетами, молодежью, ветеранами и общественниками.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-02-10 17:21:39
" На патриотизм стали напирать .

Видимо , проворовались "
М,Е. Щедрин
Сеня
2018-02-10 16:11:27
Кадетов , то чего напрягать , у огня стоять ?? Просто по-человечески цветы не возложить , целую акцию из этого надо сделать . Клоуны.
Саныч
2018-02-10 14:49:07
Раб среди рабов. Нафига эта клоунада на такой тяжелой теме, как память к павшим?
pupsik
2018-02-10 14:15:41
"..Посещение Карелии Александр Беглов начал с возложения цветов к мемориалам «Могила неизвестного солдата» и «Аллея Памяти и Славы». Гостя сопровождает глава города Ирина Мирошник". А на фото еще люди есть. Они не сопровождают?
grigorjev
2018-02-10 14:09:59
Без посредников. Президенту В.В. Путину. другим высшим руководящим, последнее: "...Незаконное расходование бюджетных средств, выделенных на самобытность, прикрывают даже высшие должностные лица: прежний глава республики А. Худилайнен и нынешний -- А. Парфенчиков.". Вот такие "возлагатели".
однозначно
2018-02-10 12:31:02
Патриотичненько. Рыбник, морс, калитки где будут давать?
Гость
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