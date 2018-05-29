ФОТО: Поп-звезда снялась абсолютно голой в честь юбилея

Певица Кайли Миноуг снялась для майского номера журнала Vogue и одно фото выложила в соцсети.

Кайли Миноуг, видимо, не планирует стареть: певица разменяла шестой десяток, но ее тело все такое же сексуальное, как и в молодости, рассказывает "Лайф". Дело в том, что в свой 50-й день рождения она выложила в соцсети очередную откровенную фотографию, на которой абсолютно голая артистка прикрывается лишь черной гитарой, украшенной стразами.

"Ну что ж, начинается новое десятилетие. Весьма признательна за все, что дала мне жизнь. 50... Поехали!" – написала она.

До своего юбилея певица делилась с подписчиками старыми фотографиями из каждого десятилетия своей жизни. Среди них оказались такие важные события для Кайли, как роль Шарли в сериале "Соседи", многочисленные мировые турне, а также борьба с раком.

Весной 2005 года певице диагностировали рак груди. Кайли сделали операцию, а затем провели курс химиотерапии, после чего было объявлено, что заболевание вошло в стадию ремиссии. Уже в июле Миноуг появилась на публике. В конце лета она выдержала еще один курс химиотерапии. В марте 2006 года Кайли возобновила свою концертную деятельность.