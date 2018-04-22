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Новости. Происшествия
11:09, 22 Апреля 2018

ФОТО: "Пришлось уходить в болото, иначе – мясо…" - на трассе в Карелии легковушка столкнулась с большегрузом

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В 30 километрах от Сегежи накануне произошла авария, в результате которой легковой автомобиль оказался в кювете, а грузовик – перевернулся. К счастью, все живы.

Очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии сообщили об аварии, которая произошла 21 апреля в 30 километрах от Сегежи по направлению к Медгоре.

На трассе столкнулись иномарка и грузовик с прицепом. Как рассказал в группе водитель легковушки, ДТП произошло в условиях гололеда, на дороге, к тому же, были кочки.

"Пришлось уходить в болото, или она затянула бы под себя, а там – мясо… Тут результат - мы все живы, и я думаю, это главное… Спасибо ребятам, кто нам помогал, там никто не обсуждал, там все боролись за жизни!", - написал участник аварии.

Со слов водителя, в утренний час на дороге была шуга. Иномарку зацепило по касательной прицепом большегруза.

"Да, у нас двоих сегодня день рождения. Ну, и обязательно надо в церковь, свечу зажечь, что все хорошо, что в этой ситуации мы поняли друг друга и не растерялись".

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