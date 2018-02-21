ФОТО и ВИДЕО: Самая сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала пятую точку на крупную сумму

24-летняя ведущая и модель, за жизнью которой следят более двух миллионов человек, подстраховалась на все случаи жизни.

Самая сексуальная ведущая прогноза погоды в Аргентине застраховала свои знаменитые ягодицы, которые и принесли ей популярность, от всех возможных рисков. Сумма страховки составляет £72 тыс. (около 100 тыс. в долларах), сообщает Life со ссылкой на Mirror.

24-летняя Сол Перез считается самой красивой ведущей прогноза погоды в родной стране. Блондинка работает на спортивном канале TyC, а за ее жизнью в Инстаграме следят два с половиной миллиона пользователей Сети.

Откровенные снимки девушки набирают сотни тысяч лайков и комментариев, а ее прогнозы погоды настолько популярны, что многие мужчины опаздывают из-за них на работу. Неудивительно, что Сол решила застраховать свою "золотую жилу".

Ведущая призналась, что благодаря интенсивным физическим нагрузкам она набрала 10 килограммов. По словам девушки, фитнес и тяжелая атлетика делают ее миниатюрное тело более сексуальным.

Недавно сообщалось, что Сол заплатили колоссальные £250 тыс. за семь выступлений в театральном шоу La Isla Encantada ("Заколдованный остров"), что возмутило ее коллег.