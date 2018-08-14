ФОТО: Сергей Шнуров сменил имидж

Певец Сергей Шнуров продемонстрировал фанатам новый образ.

Как видно на свежих снимках, музыкант не только сделал ирокез, но и надел строгий костюм с бабочкой, а также дополнил наряд серьгой в ухе и очками с прозрачными стеклами, отмечает Lady.

Поклонники посчитали, что такой образ совсем не подходит рок-музыканту. Шнурова также сравнили с Гарри Поттером, Кисой Воробьяниновым, Гариком Сукачевым и павлином. Фанаты намекнули, что певец стареет и молодежной одеждой пытается это скрыть.

Шнур, меж тем, на критику внимания не обращает.