10:58, 05 Мая 2018
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
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Сестра Ольги Бузовой Анна приехала в Карелию отдохнуть в санатории "Кивач".
"Для меня порой очень сложно придумывать подписи к фотографиям. Вот сейчас как раз такая пора были варианты, даже несколько: 1. Здесь так красиво, я перестаю дышать ... (но природа разве может быть некрасивой? И вроде я уже пару раз говорила о красотах карельской природы) 2. Найди вторую ногу (непонятно как она так спряталась, что слилась с велосипедом) 3. На спорте (банальнее не придумаешь)... помогайте, чего писать под фотками, где ты счастливый катаешься на велике с любимым в шикарном лесу", - написала Анна Бузова в своем Instagram.
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