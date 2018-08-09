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Новости. Общество
16:46, 09 Августа 2018
фото: мэрия Петрозаводска

ФОТО: Шесть точек уличной торговли закрыли в Петрозаводске

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Шесть точек несанкционированной уличной торговли ликвидированы сегодня в Петрозаводске, сообщает городская администрация.

Точки, где велась незаконная торговля, ликвидированы в ходе проверочных мероприятий на Кукковке, в других районах города.

В рейде приняли участие работники прокуратуры, налоговой инспекции, Роспотребнадзора, полиции, МУП "Автоспецтранс" и мэрии.


мэрия Петрозаводска

"Во время проверки демонтированы и вывезены на свалку не менее трех тонн строительных деталей и легковозводимых конструкций, используемых для оборудования несанкционированных торговых рядов", - отмечают в администрации. 


фото: мэрия Петрозаводска

На нарушителей составлены протоколы. 

"Системная работа по противодействию несанкционированной уличной торговле будет продолжена", - отметила начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.

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