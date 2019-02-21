ФОТО: Снегоуборщик упал с трассы в Карелии

КамАЗ с отвалом опрокинулся в кювет в Лахденпохском районе Карелии.

Как сообщают очевидцы в паблике "Лахденпохья навсегда", недалеко от поселка Оппола Лахденпохского района Карелии при расчистке трассы от снега в кювет опрокинулся КамАЗ с отвалом.

О пострадавших не сообщается.