Фото «светящихся» собачек ждут в Госавтоинспекции Карелии

Госавтоинспекция республики объявила о старте онлайн-выставки фоторабот «Мой заметный питомец».

В своем официальном паблике госавтоинспекция Карелии пригласила подписчиков и их домашних любимцев поучаствовать в онлайн фотовыставке «Мой заметный питомец».

Участникам необходимо сфотографировать себя и своего питомца на вечерней или утренней прогулке, когда на улице темно. И у хозяина, и у питомца должны быть аксессуары со светоотражающим эффектом, светящиеся в кадре. Для лучшего свечения организаторы советуют при съемке использовать фотовспышку.

Участникам необходимо загрузить в специальный альбом выставки горизонтальные фотографии (не больше двух от каждого участника) и лайкнуть пост с анонсом мероприятия. Все участники выставки получат электронный сертификат.