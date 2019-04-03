ФОТО: Сортавала утонула "в мусоре по самую шею"

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В Карелии жители Сортавалы жалуются, что в городе не вывозят мусор.
В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Сортавалы, которые прислали фото, где запечатлели горы мусора в городе.
"Центр города, ул.Карельская, 42, двор бывшей типографии - позорище! – пишут горожане. - С каждым днём только хуже".
Также сортавальцы напоминают, что с недавних пор контракт на уборку мусора в Сортавальском районе выиграла Кандалакшская компания.
"Благодаря новой компании из Мурманской области будем жить в го…не по самую шею?!" – написала возмущенная жительница Сортавалы.
Напомним, контракт на транспортировку твердых коммунальных отходов в Сортавальском районе Карелии получила ООО "Кандалакшская перерабатывающая компания", выигравшая аукцион.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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