ФОТО: Сортавала утонула "в мусоре по самую шею"

В Карелии жители Сортавалы жалуются, что в городе не вывозят мусор.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Сортавалы, которые прислали фото, где запечатлели горы мусора в городе.

"Центр города, ул.Карельская, 42, двор бывшей типографии - позорище! – пишут горожане. - С каждым днём только хуже".

Также сортавальцы напоминают, что с недавних пор контракт на уборку мусора в Сортавальском районе выиграла Кандалакшская компания.

"Благодаря новой компании из Мурманской области будем жить в го…не по самую шею?!" – написала возмущенная жительница Сортавалы.

Напомним, контракт на транспортировку твердых коммунальных отходов в Сортавальском районе Карелии получила ООО "Кандалакшская перерабатывающая компания", выигравшая аукцион.