ФОТО: Сова позировала фотографам в центре Петрозаводска

Бородатая неясыть, поселившаяся на дереве на улице Дзержинского, стала объектом фотосессии для многих петрозаводчан.

В Сети появилась масса фотографий совы, которая вчера целый день провела в центре Петрозаводска. Бородатая неясыть позировала фотографам, сидя на дереве у дома №1 по улице Дзержинского. Фотографировали невозмутимую птицу как пешеходы, так и водители и пассажиры из проезжающих машин.

Читатели "Столицы на Онего" прислали несколько снимков совы, которую, по мнению горожан, в центр Петрозаводска загнали вороны.

Известный петрозаводский фотограф пернатых Дмитрий Ерохин, разместив фото птицы на своей странице "ВКонтакте" написал, что "бородатая неясыть, молодой мужичок, решил, наверное, половить городских крыс".