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Новости. Происшествия
11:19, 28 Января 2018

ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице

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В Петрозаводске сегодня ночью пожарные спасли 36 человек, в том числе 6 детей, трое жителей получили травмы и оказались в больнице.

Как рассказали в региональном Управлении МЧС, в столице Карелии в ночь на 28 января произошел пожар в жилом доме № 46 по Октябрьскому проспекту. В результате происшествия огнем повреждены 8 квартир второго подъезда дома на общей площади около 200 кв.м.

Первое тревожное сообщение о том, что горит жилой дом, поступило на пульт пожарно-спасательной службы от очевидцев, они сообщили что, из окон строения идет густой дым. Через пять минут на месте происшествия уже были первые боевые расчеты пожарно-спасательных частей № 4. В ходе разведки пожара было установлено, что огнем охвачены помещения на первом этаже, пламя быстро распространяется по жилому дому. Продукты горения от пожара начали проникать на лестничную клетку и распространяться на верхние этажи, тем самым отрезая пути эвакуации жильцам верхних квартир.

Пожару была присвоена повышенная категория сложности 1БИС, на место происшествия по тревоге дополнительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 1 Петрозаводска и Специализированной пожарно-спасательной части Республики Карелия.

Одновременно с локализацией пожара проводилась эвакуация жителей соседних квартир. По трёхколенной лестнице и по лестничному маршу на свежий воздух вывели 36 человек, в том числе 6 детей. 

Напомним, что ранее сообщалось - некоторые жильцы сами выпрыгивали из окон. 

В это же самое время на месте происшествия была организована работа оперативной группы Главного управления МЧС России по Республике Карелия под руководством начальника Главного управления Сергея Шугаева.

Локализация пожара была объявлена спустя полтора часа после начала работ по его тушению. В результате происшествия пострадало три человека, с травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

В ликвидации происшествия были задействованы 40 человек и 15 единиц техники.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Республике Карелия и Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петрозаводску, которым предстоит установить причину возникновения пожара.

Также сегодня ночью было проведено внеочередное заседание оперативного штаба КЧС Петрозаводского городского округа под руководством заместителя главы Петрозаводска Юлии Мизинковой. На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся финансово-материальной помощи пострадавшим, предоставления им временного жилья (если поступят заявления) и восстановления утраченных документов, а также вопрос об обследовании здания на пригодность к дальнейшему проживанию.

 

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Комментарии

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zanoza
2018-01-28 14:43:03
Вот любят у нас чиновники всё усложнять,хотят обследовать этот обгоревший деревянный барак на пригодность к дальнейшему проживанию.Да его снести нужно было уже лет 20 назад!
Гость
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