ФОТО: Строители, перекрывшие забором тротуар, сделали дорожку для пешеходов

После публикации "Столицы на Онего" строители, перекрывшие забором тротуар на ул. "Правды" в Петрозаводске, сделали дорожку для пешеходов.

Напомним, в редакцию нашего издания обратился петрозаводчанин, который запечатлел, как рабочие при строительстве дома на улице "Правды", ограждая территорию забором, перекрыли тротуар.

"Улица Правды, напротив церкви, сегодня взяли и перекрыли тротуар, люди идут по проезжей части, - написал в комментарии к фото горожанин. - А если женщина с коляской или ребёнок?".

Как выяснилось, после нашей публикации на эту тему, строители сделали вдоль забора дорожку для пешеходов.

"Исправились", - написал нам горожанин, заметивший нарушение.