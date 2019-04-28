ФОТО: Строители, перекрывшие забором тротуар, сделали дорожку для пешеходов

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После публикации "Столицы на Онего" строители, перекрывшие забором тротуар на ул. "Правды" в Петрозаводске, сделали дорожку для пешеходов.
Напомним, в редакцию нашего издания обратился петрозаводчанин, который запечатлел, как рабочие при строительстве дома на улице "Правды", ограждая территорию забором, перекрыли тротуар.
"Улица Правды, напротив церкви, сегодня взяли и перекрыли тротуар, люди идут по проезжей части, - написал в комментарии к фото горожанин. - А если женщина с коляской или ребёнок?".
Как выяснилось, после нашей публикации на эту тему, строители сделали вдоль забора дорожку для пешеходов.
"Исправились", - написал нам горожанин, заметивший нарушение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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