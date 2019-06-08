ФОТО: Студентка решилась на 15 операций, чтобы за год стать похожей на Барби

Новости по теме
Загрузка...
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает Газета.ru LADbible.
По словам самой девушки, ей всегда нравилась Барби, и она мечтала выглядеть, как она. Как отмечается, 21-летняя девушка 15 раз обращалась к врачам, чтобы увеличить губы.
"Мне хотелось иметь именно такие губы, как на картинках", - сказала Иванова.
Она отметила, что теперь полностью довольна внешним видом своих губ.
Кроме того, чтобы еще больше походить на куклу, девушка увеличила грудь, покрасила волосы в светлый оттенок, а также ежедневно делает яркий макияж с накладными ресницами.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.06.2019, 11:19
06.06.2019, 15:23
03.06.2019, 09:35
05.06.2019, 14:54
Аналитика
07.06.2019 17:39
Капитал
За короткое время крупное лесозаготовительное предприятие республики значительно улучшило показатели по ключевым направлениям.
07.06.2019 11:54
06.06.2019 13:09
06.06.2019 12:10
05.06.2019 14:54
Чтиво
05.06.2019 12:44
Без политики
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
05.06.2019 11:40
31.05.2019 14:36
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии