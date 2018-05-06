ФОТО: Танк Т-34 помыли в Петрозаводске

В Петрозаводске пожарные помыли памятник "Танк Т-34", сообщили в мэрии города.

В преддверии Дня Победы 4-я пожарно-спасательная часть МЧС России по городу Петрозаводску помыла памятник "Танк Т-34" в рамках акции "Мой Петрозаводск".