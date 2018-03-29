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Новости. Общество
19:40, 29 Марта 2018

ФОТО: Татуированный с ног до головы сын Елены Яковлевой устроился на работу в школу

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Сын актрисы Елены Яковлевой, 27-летний Денис Шальных, который долго не мог найти работу, будет трудиться в школе.

Как пишет "Комсомольская правда", месяц назад Елена Яковлева призналась, что очень переживает за своего единственного сына: хотя родители сделали все для того, чтобы дать ему отличное образование, Денис  никак не может устроиться на работу. 27-летний сын звездных родителей никак не мог определиться, чем хочет заниматься в жизни. Одно время увлекался спортом и даже получил диплом профессионального тренера, но и это занятие ему быстро надоело.


социальные сети

На днях Яковлева сообщила, что сын наконец-то нашел свое призвание. Актриса рассказала, что Денис теперь работает в школе.

"Сын устроился в "Школу Росатома" на должность воспитателя. Одно из главных требований – знание английского языка, как-никак придется общаться с ребятами из разных уголков света. Дениска хорошо владеет иностранным, поэтому его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения", — сообщила Яковлева журналу StarHit.


социальные сети

Актриса во всем поддерживает сына и довольна его новой работой. Денис тоже не скрывает своей радости.

"Когда погружен в любимое дело вместе с единомышленниками, меньше обращаешь внимания на негатив", — поделился наследник Елены.


социальные сети

Денис Шальных не раз подвергался критике со стороны общественности за неординарный внешний вид и образ жизни. Все тело наследника актрисы покрыто татуировками и шрамами. Впрочем, и сам молодой человек считает, что на работу его долгое время не брали именно из-за большого количества татуировок.

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