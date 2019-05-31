ФОТО: "ТехРент" начал косить траву в Петрозаводске

Рабочие ООО "ТехРент" ведут скашивание травы и обрезку древесно-кустарниковой растительности вдоль городских магистралей, сообщили в администрации Петрозаводска.

Как и было предусмотрено муниципальным контрактом, 31 мая в Петрозаводске завершается этап уборки зимнего смета.

Сотрудники подрядной организации уже приступили к скашиванию травы на газонах вдоль дорог.

Помимо этого выполняется уборка городских магистралей и тротуаров от пыли, мусора и скошенной травы, предусмотренная нормами текущего летнего содержания магистралей и объектов дорожной инфраструктуры.