ФОТО: Участники подводного субботника в Петрозаводске подняли со дна автомобиль

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Ржавый автомобиль удалось поднять со дна петрозаводского карьера участникам субботника.
В Петрозаводске завершился "Большой под- и надводный субботник". Активисты подвели итоги акции и разместили в Сети снимки. В частности, участникам субботника удалось поднять со дна карьера автомобиль.
"Выпустили карасиков, подняли автомобиль со дна, прибрали прибрежную полосу и места незаконных свалок строительного мусора", - написали в Сети организаторы.
"Из необычных находок: велосипед, почти как новенький! И стул из 4 поликлиники, а в остальном стандартный набор: мангалы, шампура, пластик, стекло и шины", - написали организаторы.
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