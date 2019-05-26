ФОТО: Участники подводного субботника в Петрозаводске подняли со дна автомобиль

Ржавый автомобиль удалось поднять со дна петрозаводского карьера участникам субботника.

В Петрозаводске завершился "Большой под- и надводный субботник". Активисты подвели итоги акции и разместили в Сети снимки. В частности, участникам субботника удалось поднять со дна карьера автомобиль.

"Выпустили карасиков, подняли автомобиль со дна, прибрали прибрежную полосу и места незаконных свалок строительного мусора", - написали в Сети организаторы.

"Из необычных находок: велосипед, почти как новенький! И стул из 4 поликлиники, а в остальном стандартный набор: мангалы, шампура, пластик, стекло и шины", - написали организаторы.