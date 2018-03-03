ФОТО: Удивительные фото гало сделаны в Петрозаводске

Фотограф Арина Степенная запечатлела красивые виды солнечного гало, которое наблюдалось в Петрозаводске.

"Когда видишь невообразимое по своей красоте гало в форме дополнительной кристалообразной дуги над солнцем, а по другую сторону замечаешь полосато-розовый закат, ты начинаешь верить в чудо. Простое чудо, которое разворачивается у тебя за окном; стоит только поднять голову, и вот оно - прямо перед тобой", - пишет Арина Степенная на своей странице "ВКонтакте".

Гало – оптический феномен, кольцо вокруг источника света.