ФОТО: В Беломорске отмечают День республики

На севере Карелии началось празднование 98-летия со дня образования республики, в котором принимает участие глава региона Артур Парфенчиков.

В Беломорске сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню республики. С самого утра глава Карелии поздравил жителей республики на своей странице в соцсети.

"Сегодня в Беломорске – большой праздник. Здесь, на земле поморов - сильных духом людей, сохранивших культуру и традиции Русского Севера, мы отмечаем 98-летие со дня образования Республики Карелия. С праздником, дорогие беломорчане и гости города! С праздником, Карелия!", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии принял участие в божественной литургии в Храме преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, крестном ходе и освещении памятного знака на месте, где ранее располагался храм Святой Троицы.

Жителей Беломорска и гостей города ждет сегодня более 30 массовых мероприятий: от фестиваля "Поморский берег" с участием известной фолк-группа "Отава Ё" из Санкт-Петербурга и фестиваля первобытной культуры до традиционной выставки-презентации районов Карелии и праздничной программа на городском стадионе.

В Сети появляются фотографии с торжественных мероприятий, а наши читатели запечатлели готовность города к празднику. Так выглядит дорога на выставку достижений районов республики.