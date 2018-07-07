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Новости. Общество
13:24, 07 Июля 2018

ФОТО: В Беломорске отмечают День республики

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На севере Карелии началось празднование 98-летия со дня образования республики, в котором принимает участие глава региона Артур Парфенчиков.

В Беломорске сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню республики. С самого утра глава Карелии поздравил жителей республики на своей странице в соцсети.

"Сегодня в Беломорске – большой праздник. Здесь, на земле поморов - сильных духом людей, сохранивших культуру и традиции Русского Севера, мы отмечаем 98-летие со дня образования Республики Карелия. С праздником, дорогие беломорчане и гости города! С праздником, Карелия!", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии принял участие в божественной литургии в Храме преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, крестном ходе и освещении памятного знака на месте, где ранее располагался храм Святой Троицы.

Жителей Беломорска и гостей города ждет сегодня более 30 массовых мероприятий: от фестиваля "Поморский берег" с участием известной фолк-группа "Отава Ё" из Санкт-Петербурга и фестиваля первобытной культуры до традиционной выставки-презентации районов Карелии и праздничной программа на городском стадионе.

В Сети появляются фотографии с торжественных мероприятий, а наши читатели запечатлели готовность города к празднику. Так выглядит дорога на выставку достижений районов республики.

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Комментарии

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grigorjev
2018-07-07 13:43:03
Дуракам Закон не писан. Так прямо и скажу Президенту и Генеральному Прокурору.
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