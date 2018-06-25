ФОТО: В Чалне осушили одну из двух огромных луж, образовавшихся после строительства жилых домов

В поселке Чална Пряжинского района Карелии власти осушили одну из двух огромных луж, которые образовались на улице Светлой после строительства многоквартирных домов по программе расселения аварийного фонда.

Напомним, в результате строительства многоквартирных домов для расселения аварийного фонда на некогда сухой территории образовались огромные лужи. Больше всего из-за этих прудов страдали жители частного сектора. Вода затапливала огороды людей и все ближе подступала к домам – не только частным, но и многоквартирным. А в прошлом году здесь чудом не утонул ребенок.



ул.Светлая до проведения работ

Сейчас, как стало известно "Столице на Онего", ситуация изменилась. За домом 18 по улице Светлой за счет районной администрации были проведены работы, благодаря которым лужа значительно уменьшилась в размерах, а кое-где земля вообще сухая.



Так за домом 18 по ул.Светлой сейчас.



Кое-где земля совсем сухая.

"В дренажных трубах сделали дырки, и туда вода стала уходить, - рассказала жительница дома 18 по улице Светлой. - За нашим домом в разы лучше стало, и в частных секторах сухо".

Вместе с тем, вторая лужа, за домом 22 по улице Светлой, пока никуда не делась, хотя и подсохла к лету.



За домом 22 по ул.Светлой...

Будут ли там проводиться какие-то работы, в местной администрации сказать затруднились.