ФОТО: В ДК Карелии установили совмещенный санузел: с душевыми и унитазами в одной комнате

В селе Рыбрека открыт обновленный Дом культуры, в помещениях установили совместные душевые кабины и туалеты, сообщает правительство Карелии.

Поздравить жителей села с открытием обновленного Дома культуры приехал первый заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Андрей Манин. В своем выступлении он отметил важность наличия современного культурно-досугового учреждения для повышения социально-экономического уровня жизни в поселении.

Здание, где располагается Рыборецкий дом культуры было построено в 1930 году, реконструировано в 1970-м. Длительное время не ремонтировалось, коммуникационные инженерные системы устарели, энергоемкая система отопления протекла во многих местах, а система вентиляции и водоснабжения отсутствовала.

В 2018 году для восстановительно-ремонтных работ были привлечены средства федеральной субсидии на поддержку коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и субсидии по программе поддержки местных инициатив. Общий объем финансирования составил более 1,2 миллионов рублей.

Сейчас в помещении Дома культуры установлено автономное отопление, проведена канализация, оборудован санузел:

Кроме того, заменена проводка и окна, сделан косметический ремонт тренажерного зала. В ближайшее время планируется приобретение спортивных тренажеров для жителей Рыбреки.