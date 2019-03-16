ФОТО: В Карелии иномарка после столкновения улетела в реку

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В Олонце неизвестный водитель на неустановленном авто столкнул иномарку в реку и скрылся с места происшествия, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу 15 марта в 16.55 в Олонце, в районе дома №1 по ул. Урицкого, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, при выполнении левого поворота на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi А4, двигавшемуся во встречном прямом направлении, совершил касательное столкновение, после чего автомобиль Audi совершил съезд в реку Мегрега.
Неустановленный водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП 31-летнему водителю автомобиля Audi была оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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