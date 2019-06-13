ФОТО: В Карелии из-за пожара в торговых павильонах эвакуировали 15 человек

Пожар произошел утром 13 июня в Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.18 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в торговых павильонах "Илта" на ул. Спиридонова.

Погибших и пострадавших нет.

С вышерасположенных этажей в ходе тушения пожара были эвакуированы 15 жильцов.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.