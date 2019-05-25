ФОТО: В Карелии легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Кола"

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ДТП с участием легкового автомобиля и седельного тягача с полуприцепом произошло 24 мая в Кондопожском районе.
На сайте "ДТП ПТЗ" появилась информация о ДТП в Кондопожском районе, которое произошло 24 мая в19.00.
ДТП с участием легкового автомобиля и седельного тягача с полуприцепом произошло на 453-м километре автодороги Р-21 "Кола", недалеко от местечка Лучевое -1.
По одной из версий, столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств произошло в районе затяжного поворота в условиях "плотного пятничного трафика".
От столкновения оба автомобиля выехали за пределы дорожного полотна в кювет.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
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