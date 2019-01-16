ФОТО: В Карелии появился экскаватор с Кинг-Конгом

На "Карельском окатыше" в Костомукше появился новый 20-кубовый экскаватор ЭКГ-20.

По данным пресс-службы предприятия, на его борт нанесли изображение Кинг-Конга.

Подобный экскаватор производства "Уралмашзавода" уже больше 10 лет функционирует на "Карельском окатыше". За это время он доказал свою надежность и производительность.

Новый экскаватор еще более усилен, модернизирован и адаптирован под современные требования работы в карьерах. В один его ковш помещается до 40 тонн горной массы, а полная погрузка самосвала занимает около трех минут.

"Ориентируясь на опыт работы ЭКГ-12А было принято решение о покупке экскаватора с такой же концепцией рабочего оборудования, но оснащенной ковшом большей емкости. От новой машины мы ожидаем высокой производительности при низкой себестоимости работ. Также рассчитываем, что стоимость владения будет самой низкой по сравнению с другими экскаваторами "Карельского окатыша", - отметил начальник рудоуправления "Карельского окатыша" Захар Павлов.

Еще один плюс этого экскаватора – современная система видеонаблюдения.