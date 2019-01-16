Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:01, 16 Января 2019
фото: Flickr

ФОТО: В Карелии появился экскаватор с Кинг-Конгом

Загрузка...

На "Карельском окатыше" в Костомукше появился новый 20-кубовый экскаватор ЭКГ-20.

По данным пресс-службы предприятия, на его борт нанесли изображение Кинг-Конга.

Подобный экскаватор производства "Уралмашзавода" уже больше 10 лет функционирует на "Карельском окатыше". За это время он доказал свою надежность и производительность.

Новый экскаватор еще более усилен, модернизирован и адаптирован под современные требования работы в карьерах. В один его ковш помещается до 40 тонн горной массы, а полная погрузка самосвала занимает около трех минут.

"Ориентируясь на опыт работы ЭКГ-12А было принято решение о покупке экскаватора с такой же концепцией рабочего оборудования, но оснащенной ковшом большей емкости. От новой машины мы ожидаем высокой производительности при низкой себестоимости работ. Также рассчитываем, что стоимость владения будет самой низкой по сравнению с другими экскаваторами "Карельского окатыша", - отметил начальник рудоуправления "Карельского окатыша" Захар Павлов.

Еще один плюс этого экскаватора – современная система видеонаблюдения. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
09.01.2019, 11:15
Дорогое китайское удовольствие
09.01.2019, 15:34
ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии погиб водитель загоревшегося УАЗа

Аналитика

14.01.2019 12:12
Обществоведение
Церковный налог как индикатор религиозности общества 12
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
Вот так полетали! 7
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»