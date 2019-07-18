ФОТО: В Карелии прошел забег с женами на шее

В Костомукше впервые прошел забег, в котором супругам пришлось нести своих жен на плечах.

Забег с женами на шее состоялся в понедельник, 15 июля, передает газета "Новости Костомукши".

Участникам соревнований было необходимо преодолеть препятствия, которые были выстроены организаторами, и придти на финиш первыми. В соревновании приняли участие шесть пар.

"Мужчине с супругой на плечах необходимо было финишировать самым первым, пробежав змейкой, перепрыгнув череду скамеек, прошагав в резиновой лодке, наполненной водой… Ещё одним интересным испытанием был мини-лабиринт из объёмных пейнтбольных фигур с воздушной пеной внутри", - сообщает издание.

Победителями соревнований стали Евгений и Вероника Перепечко.