ФОТО: В Карелии прошел забег с женами на шее

Новости по теме
Загрузка...
В Костомукше впервые прошел забег, в котором супругам пришлось нести своих жен на плечах.
Забег с женами на шее состоялся в понедельник, 15 июля, передает газета "Новости Костомукши".
Участникам соревнований было необходимо преодолеть препятствия, которые были выстроены организаторами, и придти на финиш первыми. В соревновании приняли участие шесть пар.
"Мужчине с супругой на плечах необходимо было финишировать самым первым, пробежав змейкой, перепрыгнув череду скамеек, прошагав в резиновой лодке, наполненной водой… Ещё одним интересным испытанием был мини-лабиринт из объёмных пейнтбольных фигур с воздушной пеной внутри", - сообщает издание.
Победителями соревнований стали Евгений и Вероника Перепечко.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 14:03
16.07.2019, 17:44
11.07.2019, 15:34
11.07.2019, 21:30
15.07.2019, 06:40
Аналитика
16.07.2019 13:09
Обществоведение
Обезлюдивание республики не смогут остановить даже мигранты.
15.07.2019 12:54
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
Чтиво
16.07.2019 11:19
Без политики
"Stadtwerke Tubingen" и "РКС-Петрозаводск": о том, как работают предприятия коммунальной сферы в городах-побратимах
"РКС-Петрозаводск" и жилищно-коммунальная служба Тюбингена "Stadtwerke Tubingen" (SWT) сотрудничают уже давно, с 1993 года.
12.07.2019 14:56
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
Медиа
17.07.2019 13:06
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии