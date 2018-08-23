ФОТО: В Карелии уличные туалеты плавают в реке

Житель Беломорска Евгений Антипин рассказал, что купленные ко Дню Карелии уличные туалеты плавают в реке.

"Пару недель назад мы проводили турнир по баскетболу. Хотели провести на улице. Для этого нам нужны были уличные туалеты. Я обращался в администрацию, просил выделить мне один из тех, что находятся на Морошковой поляне. Долго искали собственника туалетов. Вроде бы нашли, но получить их для проведения турнира так и не вышло", - написал он "ВКонтакте".

"После Дня Карелии эти туалеты не были опорожнены и стояли до настоящего времени на берегу около Морошковой поляны. Теперь они плавают в реке, как, наверное, и то, чем они были заполнены", - отметил Евгений Антипин.

Комментарием местных властей "Столица на Онего" пока не располагает.