ФОТО: В Карелии уличные туалеты плавают в реке

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Житель Беломорска Евгений Антипин рассказал, что купленные ко Дню Карелии уличные туалеты плавают в реке.
"Пару недель назад мы проводили турнир по баскетболу. Хотели провести на улице. Для этого нам нужны были уличные туалеты. Я обращался в администрацию, просил выделить мне один из тех, что находятся на Морошковой поляне. Долго искали собственника туалетов. Вроде бы нашли, но получить их для проведения турнира так и не вышло", - написал он "ВКонтакте".
"После Дня Карелии эти туалеты не были опорожнены и стояли до настоящего времени на берегу около Морошковой поляны. Теперь они плавают в реке, как, наверное, и то, чем они были заполнены", - отметил Евгений Антипин.
Комментарием местных властей "Столица на Онего" пока не располагает.
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