ФОТО: В Карелии в непроходимом снегу застревают автомобили скорой помощи

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В Сортавале карета скорой помощи застряла на нечищеной дороге, медик отправился к пациентом пешком.
Автомобиль скорой медицинской помощи застрял на покрытой мокрым снегом дороге. Машина, направлявшаяся к пациентам, не смогла выбраться из колеи. Паблик "Подслушано в Сортавала" опубликовал фотографию с места.
Как поясняет автор снимка, машина врачей застряла в районе Загородного переулка. По словам очевидца, медики отправились на помощь к больным пешком.
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