ФОТО: В Карелии в непроходимом снегу застревают автомобили скорой помощи

В Сортавале карета скорой помощи застряла на нечищеной дороге, медик отправился к пациентом пешком.

Автомобиль скорой медицинской помощи застрял на покрытой мокрым снегом дороге. Машина, направлявшаяся к пациентам, не смогла выбраться из колеи. Паблик "Подслушано в Сортавала" опубликовал фотографию с места.

Как поясняет автор снимка, машина врачей застряла в районе Загородного переулка. По словам очевидца, медики отправились на помощь к больным пешком.