ФОТО: В Кондопоге поймали пьяного водителя

Кондопожские автоинспекторы пресекли нарушение пьяным водителем, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции был отстранен от управления водитель в Кондопоге. Теперь его ожидает суд и лишение прав, штраф в 30 тысяч рублей, а также дополнительные расходы на оплату эвакуатора и штрафстоянки.

"Сколько раз можно было бы на эти деньги, которые придется оплатить нарушителю, проехать на такси? Вот такая математика", - констатируют в Госавтоинспекции республики.