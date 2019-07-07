ФОТО: В Кондопоге поймали пьяного водителя

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Кондопожские автоинспекторы пресекли нарушение пьяным водителем, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции был отстранен от управления водитель в Кондопоге. Теперь его ожидает суд и лишение прав, штраф в 30 тысяч рублей, а также дополнительные расходы на оплату эвакуатора и штрафстоянки.
"Сколько раз можно было бы на эти деньги, которые придется оплатить нарушителю, проехать на такси? Вот такая математика", - констатируют в Госавтоинспекции республики.
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