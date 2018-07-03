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Новости. Общество
09:25, 03 Июля 2018
фото: мэрия Петрозаводска

ФОТО: В Петрозаводск начали прибывать подержанные троллейбусы из Петербурга

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Первые два троллейбуса, подаренные карельской столице властями Петербурга, прибыли в Петрозаводск. До конца недели доставят еще восемь машин, сообщает мэрия.

По словам председателя городского комитета ЖКХ Юлии Мизинковой, на улицах карельской столицы троллейбусы появятся в середине месяца.


мэрия Петрозаводска

"Троллейбусы использовались для обслуживания пассажиров в Северной столице. Перед передачей машин в Петрозаводск был проведен капитальный внутренний и наружный ремонт", - отмечают в мэрии. 

Питерские троллейбусы заменят часть машин муниципального предприятия "Городской транспорт", которые давно исчерпали свой ресурс. А троллейбусы, которые будут сняты с маршрутов, планируется разобрать на запчасти и использовать для текущего ремонта, сообщает городская администрация. 


фото: мэрия Петрозаводска

Ранее в мэрии сообщили, что в петербургском комитете по транспорту был подписан договор о безвозмездной передаче Петрозаводску десяти троллейбусов. Отмечалось также, что это стало возможным благодаря содействию специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Сергея Катанандова.

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