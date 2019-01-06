ФОТО: В Петрозаводске иномарка въехала в дом

ДТП произошло на Лососинской набережной.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", иномарка врезалась в дом №3 по Лососинской набережной.

"У кого-то удался новый год", - написал автор фото в комментарии.



фото паблика