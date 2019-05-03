ФОТО: В Петрозаводске очевидцы сообщили о падении части крыши жилого дома

По свидетельствам очевидцев, с крыши нового многоэтажного жилого дома в Скандинавском проезде упала часть конструкции.

Как сообщили очевидцы в группе Подслушано в Петрозаводске, с крыши жилого дома, расположенного по адресу: Скандинавский проезд, 4, прямо под ноги людям упала часть конструкции.

"Спасибо, не на голову упала! Вот такое крепление у домов", - такой комментарий оставил автор фото.