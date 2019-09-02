ФОТО: В Петрозаводске появился новый парк на Птицефабрике

Торжественное открытие парка Удега состоялось в карельской столице.

В субботу в Петрозаводске состоялось торжественное открытие парка Удега, сообщает пресс-центр мэрии города.Благоустройство зоны отдыха рядом с храмом Владимирской иконы Божией Матери провели специалисты ООО "КарелСтройУправление".

В парке установили сцену, беседку, детскую площадку и ограждения, отсыпали пешеходные дорожки и устроили газоны.

Проект создан в рамках программы поддержки местных инициатив при подготовке к грядущему 100-летию Республики Карелия. Финансирование велось из городского и регионального бюджетов, но также в нём приняли участие и местные жители, заявляют в мэрии.