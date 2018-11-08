ФОТО: В Петрозаводске появятся новые тротуары и остановки

В столице Карелии для обеспечения безопасности пешеходов обустраиваются тротуары и остановки на Пограничной улице.

Подрядная организация продолжает оборудование пешеходного перехода и двух остановочных пунктов общественного транспорта возле дома №7 по улице Пограничной. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Проектом предусмотрено строительство и асфальтирование тротуаров, установка дорожных ограждений и знаков. Рядом с пешеходным переходом смонтируют остановочный павильон. Остальные семнадцать конструкций будут установлены в Петрозаводске до конца месяца.

Как сообщают в мэрии, специалисты администрации города совместно с депутатами Петросовета также готовят к реализации проект по передаче нескольких десятков остановочных комплексов инвесторам, которые на собственные средства оборудуют там современные сооружения для пассажиров. Предполагается, что предприниматели смогут получать доходы от размещения на специальных стендах и электронных табло рекламы либо от установки терминалов для оплаты услуг и мобильной связи.