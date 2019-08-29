ФОТО: В Петрозаводске проложат велодорожку под Советским мостом

В карельской столице началась модернизация велосипедной инфраструктуры, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Рабочие подрядной организации ООО "ДВМ" фрезеруют асфальт на Онежской набережной (участок между проспектами Ленина и Карла Маркса). Также специалисты завезли бетонные блоки и начали подготовку под устройство дорожки под Советским мостом. Городской комбинат благоустройства начинает вырубку насаждений вдоль Зелёной тропы у реки Лососинка. Это позволит расширить парковую дорожку и впоследствии установить вдоль неё освещение.

Модернизация велосипедной инфраструктуры Петрозаводска финансируется региональным бюджетом в рамках субсидии к 100-летию республики Карелия.

В мэрии сообщают, что предварительно намеченные мероприятия обсуждались с представителями общественных объединений и активистами велосипедного движения города. Для этого специалисты муниципалитета организовывали несколько встреч и выездов на места предполагаемых работ. По итогам этого сотрудничества было решено провести обустройство Зеленой тропы у Лососинки, модернизацию существующей велодорожки на набережной Онежского озера и оборудование веломаршрутов на территории парка Победы.

"Администрация предупреждает о ведении работ на участках и просит ограничить там велопрогулки на время благоустройства. В ближайшие дни на территории Зарецкого и парка Победы, а также возле стадиона "Юность" будет ходить габаритная строительная техника, что может быть небезопасно", - сообщает сайт мэрии Петрозаводска.