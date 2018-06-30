ФОТО: В Петрозаводске рабочие разрушили новый асфальт на Древлянке

Рабочие перекопали дорогу на Древлянке, где недавно было отремонтировано асфальтовое покрытие.

Об этом сообщают читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" в соцсети "Вконтакте".

Дорога перекопана на пересечении улицы Попова и улицы Сыктывкарской. Очевидец сделал несколько фотографий на месте дорожных работ.

"Жалко свежеположенный асфальт",- отмечает очевидец (орфография автора сохранена).