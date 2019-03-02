ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля

На Первомайском проспекте произошло групповое ДТП с участием трех машин.

Сегодня в 9:35 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, сообщает МЧС по Карелии.

По информации спасателей, на Первомайском проспекте у дома №28 произошло столкновение трех автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

Для ликвидации последствий ЧП привлекались 14 человек и три единицы техники.