ФОТО: В Петрозаводске улицы и межквартальные проезды очищают от смета

В столице Карелии продолжается весенняя уборка, сообщает администрация города.

Компания "ТехРент" продолжает весеннюю уборку петрозаводских улиц. Механизированные звенья, пылесосы и поливомоечные машины работают в разных районах города. Внимание уделяется и межквартальным проездам, уточнили в администрации.

"Уборка смета с тротуаров, в том числе вручную, продолжается на Кукковке, Ключевой и в районе улицы Заводской", - рассказала председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

Работы находятся на постоянном контроле специалистов администрации, сообщили в мэрии.