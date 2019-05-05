ФОТО: В Петрозаводске улицы и межквартальные проезды очищают от смета

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В столице Карелии продолжается весенняя уборка, сообщает администрация города.
Компания "ТехРент" продолжает весеннюю уборку петрозаводских улиц. Механизированные звенья, пылесосы и поливомоечные машины работают в разных районах города. Внимание уделяется и межквартальным проездам, уточнили в администрации.
"Уборка смета с тротуаров, в том числе вручную, продолжается на Кукковке, Ключевой и в районе улицы Заводской", - рассказала председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.
Работы находятся на постоянном контроле специалистов администрации, сообщили в мэрии.
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